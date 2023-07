Die Verantwortlichen des FC Bayern treiben den Verkauf von Senegals Fußball-Star Sadio Mane offenbar voran. Wie das Fachmagazin kicker in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, haben die Münchner dem Offensivspieler mitgeteilt, in der kommenden Saison nicht mehr mit ihm zu planen.

Dem Bericht zufolge strebt der Rekordmeister einen Verkauf an, um das hohe Gehalt des als großen Hoffnungsträger verpflichteten Stürmers zu sparen und in andere Spieler investieren zu können. So sind die Bayern seit Wochen an Angreifer Harry Kane von Tottenham Hotspur interessiert.

Mane war im vergangenen Sommer vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt, konnte die Erwartungen aber insbesondere in der Rückrunde nicht erfüllen. Laut kicker gibt es Interessenten aus Saudi-Arabien, die bereit sind, eine "zufriedenstellende" Ablösesumme zu bezahlen. Unklar aber ist, ob Mane in den Mittleren Osten wechseln will. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft in München noch bis 2025.