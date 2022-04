Jürgen Klopp war trotz eines wenig souveränen Auftritts des FC Liverpool hochzufrieden nach dem Halbfinaleinzug in der Champions League.

Hamburg (SID) - Jürgen Klopp war trotz eines wenig souveränen Auftritts des FC Liverpool hochzufrieden nach dem Halbfinaleinzug in der Champions League. "Es war nicht wirklich, was wir wollten. Aber das ist absolut nicht wichtig", sagte der 54-jährige Teammanager nach dem 3:3 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon: "Wir sind durch und das ist alles, was zählt. Ich bin wirklich glücklich."

Die Reds hatten den unermüdlich kämpfenden Gegner um Nationalspieler Julian Weigl nach einer 3:1-Führung noch einmal zurückkommen lassen, doch der Favorit brachte den Vorsprung über die Zeit. "Wir haben mit 6:2 in der Gesamtwertung geführt. Die Spieler sind auch nur Menschen", sagte Klopp: "Benfica hat weiter gekämpft und das respektiere ich."

Im Halbfinale trifft Liverpool nun auf Bayern Münchens Bezwinger FC Villarreal. Das Hinspiel steigt am 27. April.