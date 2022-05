London (SID) - Jürgen Klopp ist von der englischen Premier League zum zweiten Mal als Teammanager des Jahres ausgezeichnet worden. Der Coach des FC Liverpool setzte sich in der finalen Abstimmung gegen Pep Guardiola von Meister Manchester City, Eddie Howe ( Newcastle United), Patrick Vieira ( Crystal Palace) und Thomas Frank ( FC Brentford) durch.

Bei der Wahl der Premier League werden die Stimmen von Fans sowie die Einschätzung einer Jury aus Experten gewertet. Klopp hatte mit Liverpool den FA Cup und den Ligapokal gewonnen, in der Liga lagen die Reds am Ende nur einen Punkt hinter Meister City. Am Samstag spielen die Klopp-Schützlinge zudem in St. Denis im Champions-League-Finale gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid.

Klopp war bereits 2019/20 nach Liverpools erster Meisterschaft seit 30 Jahren als Teammanager des Jahres ausgezeichnet worden.