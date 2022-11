Innenverteidiger Robin Koch von Leeds United träumt noch von einer Teilnahme an der Fußball-WM in Katar.

Hamburg (SID) - Innenverteidiger Robin Koch von Leeds United träumt noch von einer Teilnahme an der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember). "Ich bin mir sicher, dass ich jeder Mannschaft auf und abseits des Platzes viel Positives geben kann, auch der Nationalmannschaft", sagte der 26-Jährige dem SID: "Natürlich hoffe ich immer noch, dabei zu sein." Bundestrainer Hansi Flick nominiert am 10. November seinen Kader.

Koch bestritt sein bisher letztes von acht Länderspielen im Sommer 2021, damals noch unter Joachim Löw. Wie zuletzt beim 2:1 gegen Jürgen Klopps FC Liverpool stand Koch bei seinen zwölf Premier-League-Einsätzen in dieser Saison immer in der Startelf.

"Ich habe schon oft erwähnt, dass ich nur Gas geben und starke Leistungen bei meinem Klub zeigen kann", sagte Koch: "Das hat in dieser Saison bisher ganz gut geklappt. Alles andere liegt in der Hand des Bundestrainers."

Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Diskriminierung von Homosexuellen: Die Situation in dem umstrittenen Gastgeberland Katar lässt auch Koch nicht kalt. Er glaube, dass "wir alle wissen, dass die Vergabe nach Katar nicht unbedingt die richtige war", sagte er, aber "für jeden Fußballer ist eine WM das größte Turnier, das man spielen kann. Daher ist es natürlich verständlich, dass man sich darauf in sportlicher Hinsicht freut."

Sollte Flick ihn nicht mit nach Katar nehmen, will Koch das Turnier "wie ein ganz normaler Fußballfan" verfolgen: "Mit den Daumen gedrückt für unsere Jungs."