Barcelona (SID) - WM-Spitzenreiter Charles Leclerc darf in der Formel 1 auf seinen ersten Sieg seit sechs Wochen hoffen. Der Ferrari-Pilot holte im Qualifying zum Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) die Pole Position vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Für Leclerc ist es bereits die vierte Pole im sechsten Saisonrennen.

Verstappen hatte die vergangenen beiden Rennen gewonnen und befand sich deutlich im Aufwind, nachdem er in den ersten drei Saisonläufen zweimal ausgeschieden war. Leclerc führt das Klassement noch recht deutlich vor dem Niederländer an (104:85 Punkte), in Barcelona kann er seinen Vorsprung nun ausbauen.

Hinter den beiden Rivalen steht Leclercs Teamkollege Carlos Sainz vor seinem Heimpublikum auf Rang drei. Mercedes konnte trotz einiger Updates noch nicht ganz zur Spitze aufschließen, zeigt sich aber weiter in aufsteigender Form. Erneut landete George Russell als Vierter vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der Sechster wurde.

Mick Schumacher, der wegen einer brennenden Bremse fast das komplette dritte Training verpasst hatte, schaffte es erstmals in seiner Formel-1-Karriere in den finalen Abschnitt der besten Zehn - und holte dort Startplatz zehn.

Sebastian Vettel scheiterte schon im ersten Abschnitt und landete nur auf Rang 16. Ein aufregendes Wochenende nahm damit eine ärgerliche Wendung für den Heppenheimer. Sein generalüberholter Aston Martin hatte zuvor große Diskussionen ausgelöst, Red Bull warf dem Konkurrenten vor, die Seitenkästen illegal kopiert zu haben. Der Weltverband FIA sah nach einer Untersuchung allerdings kein Fehlverhalten.