Leverkusen (SID) - RB Leipzig hat im Kampf um die Königsklasse einen Big Point gelandet. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco gewann das direkte Duell bei Bayer Leverkusen 1:0 (0:0) und zog mit 54 Punkten an der Werkself (52) vorbei auf Platz drei. Leverkusen hat durch die Niederlage nur noch einen Zähler Vorsprung vor dem SC Freiburg.

Dominik Szoboszlai (70.) traf vor 26.119 Zuschauern für die Sachsen. Leipzig ist seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen und geht mit breiter Brust ins Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den formstarken Ligarivalen Union Berlin. Leverkusen kann sich nach dem Aus in allen Cup-Wettbewerben ganz auf den Endspurt in der Fußball-Bundesliga konzentrieren.

Tedesco veränderte seine Startelf im Vergleich zum Sieg in der Europa League in Bergamo auf gleich sieben Positionen. Auch der seit Wochen überragende Christopher Nkunku saß zunächst nur auf der Bank. Die Gäste begannen dennoch dominant und hatten in der Anfangsphase viel Ballbesitz. Torjäger Andre Silva verpasste eine Hereingabe von Nordi Mukiele aber knapp (4.).

Beide Mannschaften zeigten in der Folge Respekt voreinander. Das Risiko wurde gescheut, um nicht in das schnelle Umschaltspiel des Gegners zu laufen. Torabschlüsse blieben daher zunächst Mangelware. Die Gastgeber erarbeiteten sich zwar einige Standardsituationen, aber ein Kopfball von Jonathan Tah stellte Peter Gulacsi vor keine Probleme (26.). Der RB-Schlussmann war auch drei Minuten später gegen Moussa Diaby auf dem Posten (29.).

Die verletzungsgeplagten Leverkusener übernahmen die Kontrolle, Leipzig wirkte drei Tage nach dem Einzug ins Europa-League-Halbfinale etwas müde und lief viel hinterher. Auf Gulacsi war aber Verlass. Der Kapitän parierte auch den Distanzschuss von Exequiel Palacios sicher (38.), zwei Minuten später kam Bayers Top-Torjäger Patrik Schick freistehend per Kopf nicht richtig hinter den Ball.

Tedesco reagiert auf den mauen Auftritt seines Teams und brachte zu Beginn der zweiten Halbzeit Nkunku für Silva. Der Franzose stand auch direkt im Mittelpunkt. Nach einem Zweikampf zwischen Nkunku und Tah forderten die Leipziger Elfmeter, der Ball kam im Anschluss zu Willi Orban, der den Pfosten traf (46.).

Insgesamt waren nun mehr Tempo und Feuer im Spiel. Tedesco legte personell nach einer guten Stunde mit Dani Olmo und Konrad Laimer nach. Beide Teams agierten nun mutiger. Mukiele verzog aus spitzem Winkel frei vor Bayer-Torhüter Lukas Hradecky (68.), Szoboszlai machte es besser. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und Pass von Nkunku fälschte Tah den Schuss des ungarischen Nationalspielers unhaltbar ab.