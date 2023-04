Berlin (SID) - Fußball-Superstar Robert Lewandowski hat seinen geräuschvollen Wechsel von Bayern München zum FC Barcelona bis heute nicht bereut. "Ich bin sehr zufrieden, der Schritt war genau richtig. Wir fühlen uns mit der Familie total wohl, haben mit Barca eine sehr gute Chance auf die Meisterschaft, das war unser Ziel", sagte Lewandowski im Interview mit der Sport Bild.

Ihm sei klar gewesen, "dass ich nicht sofort auf Tor-Marken wie bei Bayern kommen würde", so der Pole, doch seine Rolle beim spanischen Topklub sei nun eine andere: "Ich soll helfen, ein Team zu entwickeln, junge Spieler führen, mehr Mentalität reinbringen."

Im Sommer habe er einfach gemerkt, dass er "den Spaß und die Freude" verlieren würde, sollte er noch länger in München bleiben: "Ich war sehr lange in Deutschland und war neugierig, noch mal eine andere Sprache zu lernen und mich selbst weiterzuentwickeln."

Die Katalanen führen die spanische Meisterschaft souverän an, auch im Pokal gibt es noch eine Titelchance. Es brauche noch "zwei, drei Puzzle-Stücke, damit der Verein so funktionieren kann wie der FC Bayern seit Jahren", so der polnische Nationalmannschaftskapitän: "Dann ist auch in Europa mehr möglich."