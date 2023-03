Köln (SID) - Aufholjagd zunächst gestoppt: Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool einen herben Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Ränge hinnehmen müssen. Sechs Tage nach dem historischen Derbysieg gegen Manchester United (7:0) verloren die Reds am 26. Spieltag der englischen Premier League mit 0:1 (0:1) beim bisherigen Tabellenletzten AFC Bournemouth.

Philip Billing erzielte mit seinem sechsten Saisontreffer das Tor des Nachmittags für die Gastgeber (28.), die sich vom 20. auf einen Nichtabstiegsplatz verbesserten. Liverpool konnte seine zahlreichen guten Gelegenheiten nicht in ein Tor ummünzen, Stürmerstar Mohamed Salah setzte einen Handelfmeter kläglich neben das Tor (69.).

Nach zuletzt fünf Liga-Spielen ohne Niederlage und ohne Gegentor bleibt Liverpool damit vorerst auf Rang fünf, Newcastle United könnte am Sonntag mit einem Sieg vorbeiziehen. Teammanager Klopp und seine Mannschaft gastieren am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Titelverteidiger Real Madrid. Das Hinspiel verlor der Königsklassen-Sieger von 2019 mit 2:5.

Tabellennachbar Tottenham Hotspur baute durch ein 3:1 (2:0) gegen Nottingham Forest den Vorsprung auf die Reds vorerst auf sechs Punkte aus, die Spurs haben jedoch ein Spiel mehr absolviert als der Verfolger. Der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner (19., 35. per Foulelfmeter), zudem traf Heung-Min Son (62.). Für die Gäste war Joe Worrall erfolgreich (81.), Andre Ayew scheiterte mit einem Handelfmeter in der Nachspielzeit an Tottenham-Keeper Fraser Forster (90.+5).

Der FC Chelsea siegte 3:1 (2:1) beim Ex-Meister Leicester City. Das Team um Nationalspieler Kai Havertz, das am Mittwoch Borussia Dortmund aus der Champions League geschossen hatte, bleibt nach dem zweiten Liga-Sieg in Folge zwar Zehnter, hat aber zumindest den Europa-League-Platz wieder im Blick. Der Rückstand auf Liverpool auf Rang fünf beträgt nur noch fünf Punkte.

Havertz erzielte wie schon beim 2:0 gegen den BVB einen Treffer (45.+6), zudem waren Ben Chilwell (11.) und Mateo Kovacic (77.) für die Blues erfolgreich. Für die Gastgeber hatte Patson Daka zwischenzeitlich ausgeglichen (39.), Wout Faes sah in der Schlussphase noch die Gelb-Rote Karte (87.).