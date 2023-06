Klub-Ikone Felix Magath (69) wundert sich nach dem erneut verpassten Aufstieg in die Bundesliga über die gute Stimmung rund um den Hamburger SV. Bei den Hanseaten scheinen "sich alle damit eingerichtet zu haben, dass es noch ein Jahr zweite Liga gibt", sagte Magath bei Sky: "Das mache ich an den Kommentaren fest. Das mache ich an der Stimmung fest. Das mache ich daran fest, dass Ziele, die am Anfang der Saison genannt wurden, nicht erreicht werden, aber kein Mensch drüber redet."

Magath, der den HSV 1983 zum Triumph im Europapokal der Landesmeister geschossen hatte, will den Niedergang seines Ex-Klubs nicht akzeptieren. "Mir blutet das Herz, wenn ich den Hamburger SV in der zweiten Liga kicken sehe", sagte er: "Von daher bin ich etwas ungläubig über die Akzeptanz der Zweitliga-Fähigkeit vom Hamburger SV."

Die Hamburger haben unter Trainer Tim Walter zum zweiten Mal hintereinander den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation verpasst. Dem 0:3 beim VfB Stuttgart folge eine 1:3-Niederlage im heimischen Volkspark. Der HSV spielt seit 2018 in der 2. Liga. Im Vorjahr war der HSV an Hertha BSC gescheitert, damals an der Seitenlinie der Berliner: Magath.