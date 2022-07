Offensivspieler Donyell Malen will den Abgang von Erling Haaland bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Kollektiv auffangen.

Dortmund (SID) - Offensivspieler Donyell Malen will den Abgang von Erling Haaland bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Kollektiv auffangen. "Einer der Besten ist gegangen. Das ist nicht schön", sagte der niederländische Nationalspieler im Sport1-Interview: "Wir müssen Wege finden, ohne ihn auch erfolgreich zu sein. Erling ist 1,95 Meter groß, ich bin nicht so groß. Flanken sind also etwas schwieriger. Aber wir werden einen Weg finden."

Der BVB gastiert am Freitagabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im DFB-Pokal beim Drittligisten 1860 München. In der Meisterschaft soll der Angriff auf Bayern München erfolgen, auch wenn sich der Dauerchampion namhaft verstärkt hat. Seinen Landsmann Matthijs de Ligt kennt Malen noch aus der Jugend bei Ajax Amsterdam und der Nationalmannschaft: "Er ist ein sehr guter Verteidiger, ich kenne ihn gut und weiß demnach, wie man ihn überwinden kann. Das behalte ich aber lieber für mich."