Sadio Mane ist vor seinem Wechsel zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern zum Medizincheck in München eingetroffen. Der Starspieler vom FC Liverpool landete gegen Dienstagmittag am Flughafen und wurde zum Krankenhaus "Barmherzige Brüder" im Stadtteil Nymphenburg gefahren.

Der 30-Jährige soll nach Unterschrift unter einen Dreijahresvertrag am Mittwoch in der Allianz Arena offiziell vorgestellt werden. Der Transfer kostet die Bayern Medienberichten zufolge bis zu 41 Millionen Euro (32 Millionen fix plus Boni).