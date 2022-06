Mario Götze kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Der deutsche Siegtorschütze im WM-Finale 2014 wechselt von Eindhoven zu Eintracht Frankfurt.

Frankfurt am Main (SID) - Mario Götze kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Der deutsche Siegtorschütze im WM-Finale 2014 wechselt von der PSV Eindhoven zum Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, erhält der 30-Jährige einen Dreijahresvertrag, er soll etwa drei Millionen Euro Ablöse kosten.

"Ich freue mich wahnsinnig auf Eintracht Frankfurt", sagte Götze: "Dieser Verein hat eine außergewöhnliche Entwicklung genommen und hat einen spannenden und ambitionierten Weg eingeschlagen, auf dem ich den Klub nun begleiten darf." Vom Stadion über die Fans bis zur Stadt passe bei der Eintracht "einfach alles zu mir", ergänzte er.

Sportvorstand Markus Krösche berichtete, Götze habe "zahlreiche Angebote" gehabt. Dass er sich für Frankfurt entschieden habe, "spricht zunächst für das herausragende Image, das sich der Klub in den vergangenen Jahren erarbeitet hat". Über Götzes fußballerische Qualitäten "muss ich nicht viele Worte verlieren. Ein Spielertyp wie er hat uns bisher gefehlt", meinte er.

2020 war Götze nach Auslaufen seines Arbeitspapiers bei Borussia Dortmund in die Niederlande gewechselt.