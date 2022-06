Köln (SID) - Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den bevorstehenden Wechsel von Sadio Mane zum deutschen Meister Bayern München begrüßt und den Stürmerstar in den höchsten Tönen gelobt. "Mane ist ein Ausnahme- und Unterschied-Spieler. Er hat mit Liverpool Tore und Assists in einer Art und Weise und in einer Regelmäßigkeit geliefert, wie dies nur wenig andere Spieler auf der Welt in den vergangenen Jahren geschafft haben", schrieb der 61-Jährige in einer Kolumne bei Sky.

Auch deshalb sei Mane "nicht nur für den FC Bayern, sondern für die ganze Bundesliga fantastisch", erklärte der Weltmeister-Kapitän von 1990.

Offen ist allerdings noch auf welcher Position der senegalesische Nationalspieler agieren soll. "Wenn man es genau nimmt, spielt er links auf dem Platz von Kingsley Coman", erklärte Matthäus, der Mane nicht als klassischen Mittelstürmer sieht.