Nach dem Durchbruch im Transferpoker um Starstürmer Harry Kane erwartet Bayern München seinen Wunschspieler offenbar bereits am Freitag zum Medizincheck. Dies berichteten Sky und The Athletic übereinstimmend. Angeblich hofft Kane nach erfolgreicher Untersuchung, schon im Supercup am Samstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen RB Leipzig Teil des Münchner Kaders zu sein. Kane soll einen bis 2027 gültigen Vertrag erhalten.

Die Bayern werben seit längerer Zeit intensiv und offensiv um Kane, der den im Sommer 2022 zum FC Barcelona gewechselten Robert Lewandowski ersetzen soll. Mehrere Angebote hatten die Spurs jedoch abgelehnt. Am Donnerstag sei es dann zur Einigung zwischen den Klubs gekommen: Die Münchner sind offenbar bereit, eine Rekordablöse von mehr als 100 Millionen Euro für ihren Wunschspieler zu zahlen. Englands Teamkapitän wäre damit der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte.

Nach der Einigung zwischen den Klubs hatten Medien von aufkommenden Zweifeln bei Kane berichtet. Diese haben sich nun offenbar zerstreut. Der 30-Jährige habe sich festgelegt, seinen Jugendklub zu verlassen und in München einen Neustart zu wagen - trotz seiner 280 Tore in 435 Spielen für die Spurs steht Kane noch ohne Titel da. Dies soll sich in München nun ändern.