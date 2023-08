Bayern München hat auf der schwierigen Suche nach einem neuen Torwart offenbar auch Stefan Ortega (30) von Manchester City ins Visier genommen. Der Fußball-Rekordmeister soll laut Sky und Bild bereits Kontakt zum früheren Bielefelder aufgenommen haben. Pep Guardiola reagierte jedoch bereits abweisend. "Es tut mir Leid, aber wir wollen ihn noch lange bei uns haben", sagte der City-Teamchef am Dienstag.

Ortegas Vertrag in Manchester läuft noch bis 2025, sein Marktwert wird auf neun Millionen Euro beziffert. Beim Champions-League-Sieger ist Ortega hinter Stammkeeper Ederson die Nummer zwei, aber regelmäßig in Pokalspielen im Einsatz. "Ja, es kommt immer auf drei Parteien an, aber wir müssten innerhalb von zwei Wochen einen Ersatz finden", sagte Guardiola: "Wir wollen ihn nicht verkaufen und auch nicht verleihen."

Beim FC Bayern, der am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) in Bremen in die neue Saison startet, wäre Ortega bis zur Rückkehr des nach wie vor nicht fitten Kapitäns Manuel Neuer die Nummer eins.

Die Bayern stehen auf der Torhüterposition angesichts der unklaren Situation um Neuer vor einem Dilemma. "Es ist extrem komplex", sagte Trainer Thomas Tuchel erst am Freitag: "Wir suchen wahrscheinlich etwas, was kein anderer Verein sucht. Jemanden, der das Zeug zur Nummer eins hat und bei einer Rückkehr von Manu seinen Stolz schlucken kann."

Mit Kepa vom FC Chelsea standen die Bayern bereits kurz vor einem Abschluss, der Spanier wechselt aber zu Real Madrid, um dort den verletzten Thibaut Courtois zu ersetzen. Der Argentinier Geronimo Rulli ( Ajax Amsterdam), an dem die Münchner ebenfalls Interesse hatten, verletzte sich am Wochenende an der Schulter.

Neben Ortega wird nun vor allem wieder der vereinslose David de Gea (zuletzt Manchester United) gehandelt. Im Gespräch sind zudem Marokkos Nationaltorhüter Bono vom FC Sevilla sowie Hugo Lloris ( Tottenham Hotspur). Aktuell haben die Münchner in Sven Ulreich nur einen profierfahrenen Keeper im Kader.