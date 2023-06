Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan verlässt offenbar Manchester City auf dem Höhepunkt der Vereinsgeschichte und wechselt zum FC Barcelona. Der spanische Meister hat unter anderem laut den spanischen Tageszeitungen Marca und Sport sowie dem TV-Sender Sky das Rennen um den 32 Jahre alten Mittelfeldspieler gewonnen, dessen Vertrag beim Champions-League-Sieger am 30. Juni ausläuft. Eine offizielle Bestätigung stand zunächst aus.

Gündogan soll einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit erhalten. Laut Marca bestand er am Mittwoch in München den Medizincheck.

Gündogan war 2016 von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt und dem Ruf von Starcoach Pep Guardiola gefolgt. Der Katalane, zwischen 2008 und 2012 Erfolgstrainer in Barcelona, machte Gündogan vor einem Jahr zum Kapitän. In der abgelaufenen Spielzeit gewann Gündogan mit ManCity das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League.

"Sportlich habe ich nicht so viele gute Erinnerungen an Barcelona", berichtete Gündogan erst am Montag und fügte mit einem Lachen hinzu: "Jedes Mal, wenn ich da war, war ich im Krankenhaus und wurde operiert." Aber Barcelona sei "schon eine wunderschöne Stadt".

Citys Teammanager Guardiola bestätigte am Montag das Barca-Interesse. "Ich weiß, dass sie sehr interessiert sind. Aber City ist es auch. Wir wollen, dass er bei uns weitermacht", sagte der Katalane bei einem Medientermin in seiner Heimat.