Rom (SID) - Die Zeit des Fußball-Nationalspielers Robin Gosens bei Inter Mailand könnte bereits zu Ende sein. Laut Gazzetta dello Sport wirbt Bundesligist Bayer Leverkusen um den 28-Jährigen, der erst im Januar von Atalanta Bergamo zu den Mailändern gewechselt war.

Bayer-Mitarbeiter Devin Özek sei bereits in Mailand eingetroffen, um Verhandlungen mit dem Spitzenklub zu führen. Inter-Geschäftsführer Giuseppe Marotta signalisierte Bereitschaft für einen Leihvertrag mit Kaufpflicht am Ende der Saison für 28 Millionen Euro.

Inter Mailand hatte im Januar 15 Millionen plus zehn Millionen Euro Bonuszahlungen für Gosens ausgegeben. Der Spieler war in der vergangenen Saison wegen einer Verletzung fast nicht zum Einsatz gekommen. Gosens hätte am Dienstagabend gegen Cremonese (3:1) von der ersten Minute an spielen sollen. Wegen der laufenden Verhandlungen mit Bayer blieb er jedoch auf der Bank, berichtete Gazzetta dello Sport.

Auf Fragen von Journalisten zu Gosens' Zukunft antwortete Inters Trainer Simone Inzaghi vage: "Ich weiß nichts über Robin. Meiner Ansicht nach arbeitet er sehr gut und hat seine Form wiedergefunden."

Als Ersatz hat Inter den Stuttgarter Borna Sosa im Visier. Der Bundesligist fordert 20 Millionen Euro, um den kroatischen Verteidiger ziehen zu lassen.