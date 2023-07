Der Wechsel von Bayern Münchens Ersatztorhüter Alexander Nübel zum VfB Stuttgart ist offenbar perfekt. Wie der Fernsehsender Sky am Sonntagabend berichtete, verständigten sich die Vereine auf ein Leihgeschäft für die Saison 2023/24. Auch die Bild-Zeitung schrieb von einer Einigung. Eine Kaufoption soll nicht vereinbart worden sein.

Der 26-jährige Nübel werde zeitnah einen Medizincheck bei den Schwaben absolvieren und am Montag nicht mit den Münchnern zur Asien-Tour (bis 3. August) aufbrechen, hieß es weiter. Zudem soll der Schlussmann auf Teile seines Gehalts verzichten. "Wir haben seine Entscheidung akzeptiert, und wenn er einen Verein findet, kann er gehen", hatte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß bereits vor dem Wochenende gesagt.

Nübel war in den vergangenen beiden Spielzeiten an die AS Monaco ausgeliehen. Sein Engagement in München hat sich längst als riesiges Missverständnis erwiesen. Der gebürtige Paderborner war 2020 als größtes deutsches Torwarttalent von Schalke 04 an die Isar gewechselt und sollte ursprünglich als Erbe von Nationaltorhüter Manuel Neuer aufgebaut werden.

Nübels Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2025.