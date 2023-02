Mailand (SID) - Der AC Mailand hat sich im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Der italienische Meister setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0) durch. Brahim Diaz (7.) erzielte den Treffer des Gastgebers. Das Rückspiel findet am 8. März in London statt.

Nach der frühen Führung zog sich Milan mit U21-Nationalspieler Malick Thiaw in der Startelf im Giuseppe-Meazza-Stadion zurück. Tottenham hatte zwar viel Ballbesitz, dem Offensivspiel der Gäste mangelte es aber an Tempo und Ideen. Eine Torchance erspielte sich der Champions-League-Finalist von 2019 im ersten Durchgang nicht.

Milan stand auch nach dem Wechsel zunächst sicher und lauerte auf Umschaltmomente. Tottenham tat sich weiterhin schwer, Torjäger Harry Kane in Szene zu setzen. Aber auch der AC hatte in der Offensive nur wenig zu bieten. Thiaw vergab allerdings eine dicke Chance zum 2:0, als er knapp am Tor vorbei köpfte (79.).