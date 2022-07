Die deutschen Fußballerinnen laufen im EM-Viertelfinale gegen Österreich in Gedenken an die verstorbene Ikone Uwe Seeler mit einem Trauerflor auf.

Brentford (SID) - Die deutschen Fußballerinnen laufen im EM-Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag in Gedenken an die verstorbene Ikone Uwe Seeler mit einem Trauerflor auf. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) rund drei Stunden vor Anpfiff (21 Uhr/ARD und DAZN) des K.o.-Duells in London bekannt. Seeler war am Donnerstag im Alter von 85 verstorben.