Nagelsmann hat vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in Paris den Stellenwert der Königsklasse für den Rekordmeister hervorgehoben.

Paris (SID) - Julian Nagelsmann hat vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain noch einmal den hohen Stellenwert der Königsklasse für den deutschen Fußball-Rekordmeister hervorgehoben. "Es ist für mich persönlich natürlich ein wichtiges Spiel, keine Frage", sagte der Trainer am Montagabend nach der Ankunft in Paris.

"Wir alle, die noch im Wettbewerb sind, haben den Wunsch, die Champions League zu gewinnen - das ist bei Bayern nicht anders", führte er aus. Der Henkelpott sei "wichtig für den Klub und wichtig für mich. Es ist einer meiner Träume, die Champions League zu gewinnen. Ich habe mir das Ziel gesetzt, das zu schaffen, bevor ich nur noch gebückt gehen kann." Noch, betonte er, "gehe ich aufrecht".

Nagelsmann (35) erwartet den zuletzt geschonten Weltmeister Lionel Messi bei PSG am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der Startelf und geht davon aus, dass Kylian Mbappe nach seiner Oberschenkelverletzung eher von der Bank kommen wird: "Beide können jeder Mannschaft der Welt weh tun." Es wäre aber ein Fehler, sich zu sehr "auf die ganz großen Namen zu fokussieren und dich zu klein zu machen", warnte Nagelsmann seine Mannschaft.

"Wenn wir unser Spiel durchdrücken, sollten Messi und Mbappe nicht so viel Platz bekommen", meinte er. Sein Team müsse "mutig auftreten", dürfe sich "nicht hinten rein stellen oder auf Konter spielen". Obwohl die Bayern seit Jahresbeginn "nicht immer berauschend gespielt" hätten, sei er sich "sehr, sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden. Die Mannschaft ist von sich aus heiß."