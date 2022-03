Bonn (SID) - Bernd Neuendorf (60) ist der 14. Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der bisherige Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein setzte sich am Freitag bei der Wahl auf dem DFB-Bundestag in Bonn gegen seinen Konkurrenten Peter Peters (59) mit 193:50 Stimmen durch. Es war die erste Kampfabstimmung um das Spitzenamt in 122 Jahren DFB-Geschichte.