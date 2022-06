Die Niederlande haben das 128. "Derby der Lage Landen" in Belgien klar gewonnen.

Köln (SID) - Die Niederlande haben das 128. "Derby der Lage Landen" in Belgien klar gewonnen. Zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison bezwang das Oranje-Team den Nachbarn in Brüssel auch in der Höhe verdient mit 4:1 (1:0). Damit ist die Elftal von Bondscoach Louis van Gaal bereits seit zehn Spielen ungeschlagen.

Steven Bergwijn von Tottenham Hotspur (40.), der starke aufspielende Barca-Profi Memphis Depay (51./65.) und Denzel Dumfries von Inter Mailand (61.) trafen für die überlegenen Gäste, die erstmals seit 1997 wieder den Nachbarn bezwangen. Michy Batshuayi (90.+3) gelang nur noch Ergebniskosmetik.

Die Belgier verloren schon nach einer halben Stunde ihren Stürmer Romelu Lukaku, der Angreifer des FC Chelsea musste wegen einer Verletzung am Sprunggelenk ausgewechselt werden. Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Axel Witsel (alle Borussia Dortmund) und Dedryck Boyata (Hertha BSC) standen bei Hausherren in der Startelf, bei den Gästen kam Torhüter Mark Flekken vom SC Freiburg nicht zum Einsatz.