Uli Hoeneß von Bayern München betrachtet das Rückspiel in der Champions League gegen Paris nicht als ausschlaggebend für die Zukunft von Nagelsmann.

München (SID) - Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München betrachtet das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain nicht als ausschlaggebend für die Zukunft von Trainer Julian Nagelsmann. "Ich finde, das wird total hochgespielt. Der Ausgang des Spiels am Mittwoch hat mit dem Engagement von Julian Nagelsmann aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun", sagte Hoeneß bei einer Veranstaltung der Abendzeitung.

Im vergangenen Jahr waren die Münchner unter Nagelsmann im Viertelfinale der Königsklasse an Außenseiter FC Villarreal gescheitert. Die Ausgangslage gegen die Pariser Startruppe mit Kylian Mbappe und Lionel Messi sei aber eine andere. "Im Achtelfinale gegen Paris kannst du ausscheiden. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich gegen Villarreal ausscheide oder gegen Paris", sagte der ehemalige Welt- und Europameister.

Die Bayern gehen mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). "Wir haben uns in Paris eine super Ausgangsposition erarbeitet", sagte Hoeneß.