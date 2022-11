Jackson Irvine vom FC St. Pauli hat es erwartungsgemäß in das 26-köpfige australische Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar geschafft.

Sydney (SID) - Jackson Irvine, Kapitän des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, hat es erwartungsgemäß in das 26-köpfige australische Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) geschafft. Neben dem 29 Jahre alten Mittelfeldspieler nominierte Nationaltrainer Graham Arnold in Mathew Leckie, Milos Degenek, Ajdin Hrustic und Jamie Maclaren zudem vier ehemalige Deutschland-Legionäre.

Australien bekommt es in Gruppe D zunächst mit Titelverteidiger Frankreich zu tun. Weitere Vorrundengegner sind Tunesien und Dänemark. - Das australische WM-Aufgebot im Überblick:

Tor: Mathew Ryan (FC Kopenhagen/Dänemark), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Abwehr: Aziz Behich (Dundee United/Schottland), Milos Degenek (Columbus Crew/USA), Thomas Deng (Aibirex Niigata/Japan), Joel King (Odense Boldklub/Dänemark), Nathaniel Atkinson, Kye Rowles (beide Hearts of Midlothian/Schottland), Fran Karacic (Brescia Calcio/Italien), Harry Souttar (Stoke City/England), Craig Goodwin (Adelaide United)

Mittelfeld: Jackson Irvine (FC St. Pauli), Aaron Mooy (Celtic Glasgow/Schottland), Ajdin Hrustic (Hellas Verona/Italien), Bailey Wright (AFC Sunderland/England), Cameron Devlin (Hearts of Midlothian/Schottland), Riley McGree (FC Middlesbrough/England), Keanu Baccus (St. Mirren/Schottland)

Angriff: Awer Mabil (FC Cadiz/Spanien), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian Edinburgh/Schottland), James Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings, Garang Kuol (beide Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama/Japan)