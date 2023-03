© IMAGO/NurPhoto



Aston Martin

Eine wirkliche Baustelle hat der AMR23 in Bahrain nicht offenbart. Der Wagen liegt in schnellen und langsamen Kurven gut, geht zudem schonend mit den Reifen um. Beide Fahrer können spät auf die Bremse und schnell aufs Gas. Was also macht Sorgen? Womöglich nur der Top-Speed auf der Geraden, der sich besonders im Qualifying bemerkbar machte, als auf Red Bull sechs und auf Ferrari drei Zehntel auf einer Runde fehlten.