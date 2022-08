BVB bei Hertha BSC: Noten und Einzelkritik

© IMAGO/Revierfoto



Raphael Guerreiro (bis 86.) - Note: 3,0

Rückte zu Beginn oft druckvoll in die Offensive und überlief so Kenny in der Hertha-Abwehr. Baute aber schon früh ab. Überzeugte in der Rückwärtsbewegung ebenfalls nur bedingt. Klärte vor der Top-Chance durch Kenny viel zu leichtfertig per Kopf ins Zentrum (3.). Ließ Schlotterbeck zudem oftmals mit Lukébakio allein.