BVB vs. Bayer Leverkusen: Noten und Einzelkritik

Nico Schlotterbeck - Note: 2,0

Machte in der Innenverteidigung ein tolles Spiel und unterstrich, warum ihn der BVB unbedingt wollte. Verteidigte in vielen Szenen aggressiv nach vorne und stoppte die Angriffe des Gegners früh. In der heißen Zone außerdem mit einer starken Quote in den direkten Duellen. Mit seinen Qualitäten am Ball auch im Vorwärtsgang vereinzelt ein Faktor.