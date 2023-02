© IMAGO/Jan Huebner



BVB vs. Hertha BSC: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Am Sonntagabend gastiert Hertha BSC beim BVB. Borussia Dortmund will die starke Serie mit mittlerweile sieben Siegen in Serie fortsetzen. Doch auch Kellerkind Berlin reist nach dem jüngsten 4:1-Sieg über Gladbach mit Selbstvertrauen an. So könnten die beiden Trainer Edin Terzic und Sandro Schwarz ihre Teams ins Rennen schicken: