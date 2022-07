Nach dem Transfer-Feuerwerk: Die Top 10 Europas

Mit Spannung wird der Saisonstart in Europas Top-Ligen erwartet. Nach der Auslosung der Gruppenphase am 25. August sind bald auch wieder die besten Mannschaften in der Champions League am Ball. Um die besten Chancen auf den Gewinn des Henkelpotts zu haben, rüsteten die Elite-Vereine mächtig auf. Welche Klubs haben sich am besten verstärkt? Ein erstes Top-10-Ranking zur Königsklasse: