© imago images/Sven Simon



Manuel Akanji - Note 2,5

War in der wackligen BVB-Defensive die größte Konstante. Zeigte die ein oder andere Glanzleistung, hatte vor allem in der Rückrunde sowie in der Champions League aber auch immer wieder schwache Spiele dazwischen. Seine Zukunft liegt wohl nicht bei den Schwarz-Gelben, sondern in der englischen Premier League.