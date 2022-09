© IMAGO/ActionPictures



Das ist der Champions-League-Kader des FC Bayern

Am Mittwoch (21 Uhr) bestreitet der FC Bayern sein erstes Spiel in der diesjährigen Champions League. Mit Inter Mailand wartet direkt ein großer Name auf den Rekordmeister. Diesen 23er-Kader nimmt Trainer Julian Nagelsmann mit in die italienische Metropole: