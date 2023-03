© IMAGO/ZUMA Wire



Pierre Gasly (Alpine) | 10 Strafpunkte

Zwei Punkte: Kollision verursacht in Spanien (läuft ab am 22. Mai 2023), zwei Punkte: Kollision verursacht in Österreich, ein Punkt: Tracklimits missachtet in Österreich (jeweils 10. Juli 2023), zwei Punkte: Zu schnell unter Roter Flagge in Japan (9. Oktober 2023), zwei Punkte: Zu langsam hinter dem Safety Car beim US-GP (23. Oktober 2023), ein Punkt: Vorteil durch Verlassen der Strecke in Mexiko (30. Oktober 2023)