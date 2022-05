© Bongarts



Paulo Sousa

Der Portugiese betreute bis 2018 Tianjin Quanjian. In seiner Zeit beim chinesischen Klub war er unter anderem für Axel Witsel und Anthony Modeste verantwortlich. Heuerte danach bei Girondins Bordeaux in Frankreich an, wurde dort in diesem August geschasst. Im Jahr 2021 trainierte Paulo Sousa die polnische Nationalmannschaft. Derzeit arbeitet er als Cheftrainer für Flamengo Rio de Janeiro in Brasilien.