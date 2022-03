Das Saison-Zeugnis der deutschen Biathlon-Stars

© IMAGO/Bildbyran



Erik Lesser - Note: 2,0

Lesser fand extrem schwer in den Winter, steigerte sich vor Olympia, kam in Peking aber nicht zurecht. Nachdem der 33-Jährige in der Folge bekanntgab, seine Karriere nach dem Winter zu beenden, platzte der Knoten krachend. Lesser traf beinahe immer, rannte einmal auf Platz zwei, gewann das zweitletzte Rennen seiner Laufbahn und stellte mit Platz zehn im Gesamtweltcup seine persönliche Bestleitung ein.