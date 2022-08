© IMAGO/Revierfoto



Michael Gregoritsch (SC Freiburg)

Der Österreicher zeigt sich nach seinem Wechsel vom FC Augsburg in den Breisgau in beeindruckender Frühform. Gegen seinen Ex-Klub traf er einmal und bereitete ein weiteres Tor vor. Am zweiten Spieltag gegen den BVB brachte sein Kopfballtreffer die Freiburger zunächst in Führung.