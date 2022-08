© IMAGO/Marco Canoniero



Mick-Gespräche bei Haas vertagt

Der Formel-1-Traum von Mick Schumacher ist in Gefahr: Nach RTL/ntv-Informationen wird Schumacher in der Sommerpause vorerst keinen neuen Vertrag bei seinem Haas-Team bekommen. Teamchef Günther Steiner bestätigte das und sagte, er habe es mit den Gesprächen nicht mehr eilig. Damit ist klar: Mick fährt in der zweiten Saisonhälfte um seine Zukunft beim US-Rennstall.