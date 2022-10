© imago/Jan Huebner



Platz 15: Xabi Alonso

Verstärkte den FC Bayern 2014 im fortgeschrittenen Fußballer-Alter. Spielte in München dennoch eine wichtige Rolle. Holte in seinen drei Saisons in Deutschland immer den Meistertitel sowie 2016 zusätzlich den DFB-Pokal. Der Gewinn der Champions League wollte mit den Bayern aber nicht gelingen.