Thomas Müller (FC Bayern) | 33 | 118 A-Länderspiele (44 Tore)

In der Offensive vielseitig einsetzbar, spielte beim FC Bayern auch mehrfach auf der Neun in dieser Saison. Könnte für Flick eine Option sein, wenn er keinen klassischen Mittelstürmer in vorderster Front bevorzugt. Fiel zuletzt allerdings mit Hüftproblemen aus.