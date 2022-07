© imago images/motivio



Ranking: Das sind die Trainer-Gehälter der 18 Bundesligisten

Was verdienen eigentlich die Trainer der 18 Fußball-Bundesligisten? 'Sport Bild' hat ein Ranking veröffentlicht, das zeigt, dass die Gehalts-Differenzen in Deutschlands höchster Spielklasse massiv sind. Während sich Frank Kramer, Coach von Aufsteiger Schalke 04, weit hinten in der Liste einordnet, verdient Julian Nagelsmann, der Trainer des FC Bayern, das Zehnfache. Hier sind alle geschätzten Zahlen: