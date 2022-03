Das sind Thomas Tuchels Wechsel-Optionen

© IMAGO/Shutterstock



Real Madrid

Tabellenführer in La Liga, in der Champions League nach irrem Achtelfinal-Comeback gegen Paris Saint-Germain im Viertelfinale: Für die Königlichen läuft es derzeit rund. Trainer Carlo Ancelotti sitzt bombenfest im Sattel. Auf den Job in Madrid braucht Thomas Tuchel deswegen nicht zu schielen.