Das Start-Zeugnis der Bundesligisten

© IMAGO/Team 2



Platz 15: Bayer Leverkusen | 5 Punkte | 9:12 Tore | Note: 5,0

Gemessen an den eigenen Ansprüchen steht die Werkself nach sieben Spielen katastrophal da. Speziell zuhause ist die Bilanz verheerend. Richtig schlecht präsentierte sich die Mannschaft des angeschlagenen Trainers Gerardo Seoane allerdings nur selten, in mehreren Begegnungen wurde Bayer in erster Linie die miese Chancenverwertung zum Verhängnis. Trotzdem muss dringend der Turnaround her.