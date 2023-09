© IMAGO/Every Second Media



Das verdienen die Formel-1-Piloten 2023

Das Portal 'racingnews365' will erfahren haben, wie viel jeder der 20 Formel-1-Piloten in der Saison 2023 als Grund-Gehalt bekommt, leistungsbezogene Boni und Sponsoren-Einnahmen nicht einberechnet. Zweifach-Weltmeister Max Verstappen muss seinen bisherigen Spitzenplatz nach der Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton an den Mercedes-Mann abgeben. Die Gehälter der Fahrer zum Durchklicken: