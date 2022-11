© imago images/Motorsport Images



Formel 1: Das war der Zieleinlauf bei der legendären 1. Hamilton-WM

Beim Großen Preis von Brasilien am 2. November 2008 krönt sich Lewis Hamilton in seinem McLaren-Mercedes nach einem der engsten und spannendsten Grands Prix aller Zeiten zum ersten Mal zum Formel-1-Weltmeister. Nur wenige Meter vor der Ziellinie fährt der Brite im Regen von Sao Paulo noch auf Rang 5 und sichert sich damit den Titel vor Felipe Massa. So sah das damalige Rennergebnis aus: