© imago/Laci Perenyi



Das war Schalkes Elf beim Raúl-Abschied

Am 28. April 2012 stand Raúl das letzte mal für den FC Schalke 04 in der Bundesliga auf dem Feld. Beim 4:0 gegen Hertha BSC trug sich die Fußball-Legende auch selbst in die Torschützenliste ein. Mit dieser Elf stand der Spanier damals auf dem Feld, darunter einige echte S04-Legenden: