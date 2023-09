© Thomas Boecker/DFB via EIBNER/Sascha Walther



August 2021: Amtsantritt als neuer Hoffnungsträger

Auf dem DFB-Campus, der im Sommer vor zwei Jahren noch eine Baustelle ist, tritt Hansi Flick nach dem frühen EM-Aus beim missglückten Abschiedsturnier unter Weltmeister-Coach Joachim Löw nach seinen Bayern-Erfolgen als Hoffnungsträger an: 'Ich werde mein Bestes geben, 'all in' dafür, dass wir wieder begeisternden Fußball spielen.'