© IMAGO/pmk



ANGRIFF: Svenja Huth (VfL Wolfsburg) - Note: 1,5

Zog auf der rechten Seite immer wieder das Tempo an und suchte regelrecht die Eins-gegen-eins-Situationen. War so in der Anfangsphase an jedem guten Angriff der deutschen Mannschaft beteiligt. Auch sonst mit ihren Flanken häufig Ausgangspunkt für Abschlüsse. Ihr eigener Treffer wurde aber wegen einer Abseitsstellung aberkannt (75.).