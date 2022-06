© IMAGO/Schüler



Ilkay Gündogan (bis 83.) - Note: 3,5

War sehr ballsicher und dominierte das Mittelfeld. Ließ sich nie aus der Ruhe bringen. Bei seinen Pässen in das letzte Drittel fehlte es dann allerdings an Präzision. War in der zweiten Halbzeit deutlich nachlässiger und vertändelte fast fahrlässig Bälle. Wurde mit zunehmender Spielzeit immer schwächer.