ANGRIFF: Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) - Note: 1,0

Sollte die Bälle in der Sturmspitze festmachen. Leitete in dieser Rolle als Zielspielerin tatsächlich einige Angriffe mit direkten Zuspielen ein. War gleichzeitig selbst die gefährlichste Akteurin auf dem Platz. Hatte per Freistoß schon eine Top-Chance (22.), ehe sie technisch anspruchsvoll zur Führung einnetzte (40.). Legte in der Schlussphase ihren zweiten Treffer nach (76.) und schoss Deutschland so ins Finale. Hinten gegen die kopfballstarke Renard ebenfalls mit vollem Einsatz. Brillanter Auftritt!