Deutschland vs. Japan: Noten und Einzelkritik

TOR: Manuel Neuer - Note: 3,5

Musste im ersten Durchgang auf der Linie nicht ein einziges Mal eingreifen. Später gegen Asano immerhin mit einer starken Parade (73.). Wehrte vor dem Ausgleich aber unglücklich in die Mitte ab (76.) und ließ sich vor dem 1:2 in der kurzen Ecke überraschen. Zeigte sich in bester WM-Tradition dafür als mitspielender Torhüter und sammelte mit dem Ball am Fuß viele gute Aktionen.